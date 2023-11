Dlouhé čekání i nejistota. Možná někdo nezaplatil, vtipkovalo se v Teplicích o zhasnutých světlech

Běžela 67. minuta, když se nad částí stadionu lehce zešeřilo. Ještě nebyla úplná tma a na první pohled se mohlo zdát, že by se navzdory slabšímu svícení dalo hrát dál. Ovšem rozhodčí Ondřej Berka zápas přerušil a po dalších pěti minutách poslal hráče do kabin. „Je možné, že viditelnost nejdřív nebyla tak špatná, jenže se zároveň stmívalo. Třeba by se pak zápas musel přerušit i tak,“ vykládal teplický obránce Jan Knapík.