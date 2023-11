Outsider z postsovětské republiky ztrácí po páteční remíze 1:1 s vedoucí Albánií ze čtvrtého místa skupiny na Čechy dva body a postup by mu zajistilo jen senzační vítězství. Třetí Poláci už jsou ze hry venku. Pokud by Šilhavého svěřenci na Hané selhali a utrpěli porážku, čekalo by je play off o šampionát, které už mají přinejhorším jisté.