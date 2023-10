Již před zápasem bylo jasné, že Belgie má společně s Rakouskem ze skupiny F jistou účast na ME, zatímco Švédsko už je z postupové hry venku. „Budu kontaktovat švédskou asociaci, rakouskou asociaci a UEFA. Někdy musí mít etika a morálka přednost,“ uvedl Leroy. V případě remízy by se Belgie dostala jeden zápas před koncem kvalifikace v tabulce skupiny bod před Rakousko.

Jednašedesátiletý trenér na událost reagoval emotivně. „V jakém světě to žijeme? Byl jsem hodně smutný. Jako Švédovi je mi to moc líto. Když jsem to slyšel, bylo mi z toho do pláče,“ uvedl.