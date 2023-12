„Jsem spokojený. Losování je vždy nepředvídatelné. Je dobré, že hrajeme blízko našim fanouškům, na stadionech velkých klubů, tedy v Lipsku, Dortmundu a na Schalke,“ komentoval podle stránek UEFA na první dobrou Martínez. Zdůraznil, že skupina F startuje jako poslední až pátý den šampionátu. „To nám dává čas navíc pro přípravu. Co se týče soupeřů, je to vždy ošidné,“ dodal.

Svému mančaftu v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem logicky věří, nepovažuje ho však za favorita celého turnaje. „Je tam 24 velmi silných týmů. My věříme v to, co umíme, chceme vyhrávat zápas za zápasem a uvidíme, jak to půjde dál. Na březnovém soustředění dokončíme potenciální seznam hráčů, potřebujeme perfektní přípravu. Musíme ještě růst,“ konstatoval Martínez.