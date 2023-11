„Skandál v Česku. Hráči popíjeli v klubu, reprezentace je vyřadila,“ zní titulek slovenského webu SME.sk. Ano, Brabec, Coufal a Kuchta vyrazili den před klíčovým utkání evropské kvalifikace proti Moldavsku v Olomouci do místního klubu a popíjeli až do rána, čímž porušili interní pravidla. S okamžitou platností opustili sraz národního týmu.

„Hvězda West Hamu Vladimir Coufal byl potupně poslán domů. Hráči měli odpočívat, ale méně než 48 hodin před výkopem bylo trio údajně venku na party dlouho do noci,“ popisuje skotský The Scottish Sun. „Češi se na šampionát ještě nekvalifikovali,“ připomíná.

Incidentu si všimli také redaktoři německého Kickeru nebo britské BBC. Na Ostrovech je logicky zmiňován hlavně Coufal jako hráč tamní Premier League. „Vrátí se do Londýna před cestou do Burnley příští víkend. Pokud by si Česko zajistilo místo na Euru, je pravděpodobné, že se krajní obránce bude muset vážně omluvit, pokud chce získal zpět své místo v sestavě,“ odhaduje web Goal.com.