„V osobním rozvoji prošel určitými fázemi. Mnohokrát jsme mu vyčítali, že v situacích, kdy by měl jít do souboje jeden na jednoho, tak to jednoduše musí udělat. Ve Spartě si to vysloveně vyžadují a on to dokáže. Má to v sobě. A i v tomto zápase (proti Islandu) potvrdil, jak je důležité vést míč v tísni, neztratit pod tlakem kvalitu. A dokázal ji ještě korunovat,“ prohlásil ve slovenské veřejnoprávní televizi bývalý fotbalista Ladislav Borbély.