„Nedokážu své emoce popsat. Několik minut po utkání jsem začal brečet kvůli všem těm emocím a tíze okamžiku. Je to neuvěřitelné, nikdy na to nezapomenu. Hlavně proto, že jsme země, která se tak často na závěrečné turnaje nedostává. Nemůžu se dočkat, až si na Euru zahrajeme,“ řekl Šeško.

V přímém souboji o postup na šampionát Slovinci porazili Kazachstán 2:1. Šeško se na triumfu podílel úvodním gólem z penalty. „Bylo to hodně stresující, hráli jsme velký zápas a hodně se toho kolem mě dělo. Bylo to těžké, ale řekl jsem si, že to zvládnu, vystřelím, kam chci a míč skončí v brance. A taky skončil,“ uvedl dvacetiletý útočník bundesligového Lipska.

„Cítíme ohromnou radost a hrdost. Myslím si, že jsme postoupili zaslouženě. Děkuju Slovinsku za to neuvěřitelné množství pozitivní energie v posledních měsících. Této generaci, která byla skoro označena za ztroskotance, se to vyplatilo. Obnovili víru ve slovinský fotbal. Dnes Slovinsko dýchalo jako jedna země a to je na tom to nejkrásnější,“ citoval Keka z tiskové konference deník Ekipa24.