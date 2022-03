Země z Britských ostrovů potvrdily kandidaturu na Euro 2028, zájem má i Rusko

"Věříme, že Euro 2028 by mohlo být jednou z největších sportovních událostí v historii Velké Británie a Irska. Unikátní spojení pěti kandidátských zemí nabízí výjimečnou příležitost a velký potenciál pro evropský fotbal," stojí ve společném prohlášení na webu Anglické fotbalové asociace.

Pětice zemí v následujícím období rozpracuje svou kandidaturu včetně všech organizačních záležitostí. Pokud by byla kandidatura úspěšná a finále by se odehrálo na největším stadionu ve Wembley, vrátil by se duel o zlato na slavný londýnský stadion po sedmileté pauze. V roce 2021 hostilo Wembley finále odloženého Eura 2020, které se uskutečnilo v jedenácti zemích.