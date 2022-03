Bláznivý závěr v devíti: obrat Lince, Tecl v obraně. Modlili jsme se, aby byl konec, přiznal Trpišovský

V momentě, kdy Schmidt otočil výsledek na 4:3, měl Linec s nastavením ještě pět minut na to, aby se pokusil dohnat tříbrankové manko z Edenu. „Jsem rád, že jsme to ukopali. Jít do prodloužení by byl problém," uvedl stoper Tomáš Holeš, který si vysoce považuje třetího postupu do čtvrtfinále některého z evropských pohárů za poslední čtyři sezony.