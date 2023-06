Bohemians budou outsiderem, navíc nemohou hrát v Ďolíčku. Musíme se s tím poprat a postoupit, velí kouč

45letý trenér ale pro klubový web také přiznal, že norského soupeře si úplně nepřál. Ovšem ne z výkonnostních důvodů. „Neměl jsem v losu žádného favorita, ale kvůli fanouškům jsem si přál soupeře s dobrou dostupností. Z tohohle hlediska to moc nevyšlo," mrzelo Veselého. „Navíc hrají na umělé trávě. Musíme to přijmout a poté přivézt soupeře, který bude pro fanoušky dostupnější," dodal oblíbenec příznivců Bohemians.

David Bartek, další z miláčků tribun a současný asistent Veselého, naopak výsledek losu uvítal. „Norové byli můj favorit, chtěl jsem se podívat dále, než na Slovensko nebo do Polska," připomněl, že v pětilístku potenciálních soupeřů figuroval například i Spartak Trnava nebo Lech Poznaň. „Těším se na to," dodala 35letá legenda Bohemians, která celou již uzavřenou hráčskou kariéru strávila kromě krátkého hostování na Kladně právě v Ďolíčku.

O sedm roků starší Josef Jindřišek pak bude v bojích s úřadujícím vicemistrem Norska přímo na hřišti. Po povedeném posledním ročníku prodloužil smlouvu o rok a ve chvíli, kdy kopačky valné většiny jeho vrstevníků již dávno visí na hřebíku, se chystá na premiérový start v evropských pohárech. „Před losem jsem byl lehce nervózní, tuhle situaci jsem ještě nezažil," přiznal Jindřišek. „Tým z Norska moc neznám, ale podíváme se na jejich zápasy na videu a uděláme vše pro to, abychom přes něj přešli."

Pro skoro všechny hráče Klokanů půjde, stejně jako u Jindřiška, o premiéru na evropské půdě. Pravý opak ale platí pro Jana Kovaříka. Zkušený levák v pohárech odkroutil více než padesátku zápasů, v roce 2018 se dokonce i trefil v Lize mistrů proti AS Řím, čímž pomohl svému tehdejšímu zaměstnavateli z Plzně k postupu do Evropské ligy ze třetího místa ve skupině. Evropské poháry jsou pro něj tak s mírnou nadsázkou rutinní záležitostí. „Musím říci, že los jsem moc neprožíval. Když navážeme na výkony z poslední sezony, máme šanci postoupit, na to se soustředíme. Zápas venku na umělce bude nepříjemný, ale popereme se s tím," věří bývalý reprezentant.