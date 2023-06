Bookmakeři vidí finále padesát na padesát, sázkaři favorizují exslávisty v dresu Kladivářů

„Na postupu Fiorentiny do finále měl lví podíl i Antonín Barák, který rozhodl semifinále s Basilejí v prodloužení. Italové razí ofenzivní fotbal, ve finále ale nebudou mít prostor svůj obvyklý styl hry uplatnit. West Ham je totiž silové a soubojové mužstvo, které je na tom výborně i běžecky. Angličané budou mít navrch při standardkách, a to jak ofenzivních, tak defenzivních," poukazuje Roman Kovařík, expert Fortuny.

„Pro oba celky je to extrémně důležité utkání, protože se jim v lize shodně nedařilo. V Praze se tedy ukáže, kdo se podívá do pohárové Evropy i příští rok. Více tvořit hru by měla Fiorentina a West Ham naproti tomu spoléhat na rychlé brejky. Ani jedna obrana toho soupeři příliš nedovolí a tipnul bych si remízu 1:1," tuší Karel Brettschneider, bookmaker Chance. Očekává tedy, že by vyrovnaný zápas nemusel skončit po devadesáti minutách.