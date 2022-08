Čenstochová miluje Petráška. Český stoper ale bude proti Slavii chybět

Čenstochová (od našeho zopravodaje) - Urostlý rodák z Rychnova nad Kněžnou válí v Rakówu už šest let, prožil s klubem báječný výšlap ze třetí nejvyšší soutěže až mezi absolutní polskou špičku, pomohl ke dvěma triumfům v poháru, stal se kapitánem. „Miluje město a město miluje jeho. Výborně se chová, komunikuje s fanoušky na sociálních sítích, angažuje se v charitě. Zaslouží uznání," přidává recepční, který patří mezi velké příznivce Rakówa a dnes nebude na stadionu chybět.

Petráška ale neuvidí, třicetiletý stoper je zraněný, zůstane v ústraní. „Nechám kluky promluvit na hřišti. Respektujeme sílu soupeře, ale jdeme do toho s cílem postoupit," vzkázal Petrášek přes ČTK.

Je absence důrazného obránce pro Slavii dobrou zprávou? „Je to pro nás výhoda, že nehraje. Je to jejich kapitán, řídí defenzivu. Zároveň mě ale mrzí, že nenastoupí, rád bych si proti němu zahrál," vykládá slávistický kapitán Tomáš Holeš.

Sám se s Petráškem zná dlouho. „Působili jsme spolu v Hradci, vyhráli jsme spolu dorostenecký titul. Známe se dobře. Psali jsme si obecně, nic konkrétního k zápasu to nebylo," popisuje Holeš.

Není mnoho českých hráčů, kterým se v zahraničním klubu dostává takovému uznání jako Petráškovi v Čenstochové. Zůstává ale skromný a pokorný. Když před dvěma lety dostal v rozhovoru pro polsatsport.pl otázku, zda se cítí být legendou klubu, odpověděl: „Ne, cítím se jako válečník, který by šel za Raków do války. Jsem moc vděčný a hrdý na to, kde jsem. Že jsem kapitánem, ale ne legendou."