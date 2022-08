Slávisté obdivují Raków, ale zajímá je hlavně vlastní příběh. Potřebují do Evropy

Čenstochová (od našeho zpravodaje) - Dvojzápas s místním Rakówem může zásadně ovlivnit celou sezonu. Úspěch přinese úlevu, klid a také minimálně sedmdesát milionů korun do kasy, vyřazení pak velké rozčarování, ještě větší tlak a dost možná i redukci kádru. „Co jsem ve Slavii, nebyli jsme na podzim bez pohárů. Nechceme dopustit, aby se to stalo. Musíme se domácím vyrovnat chtíčem, bojovností a elánem," burcuje kapitán sešívaných Tomáš Holeš.

Nadšení by v Čenstochové mohli rozdávat, během šesti let vystřelil Raków ze třetí nejvyšší soutěže až mezi absolutní polskou elitu. Dvakrát po sobě vyhrál pohár, bojoval o titul. „Obdivuji to. Je to krásný sportovní příběh," smekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Ale napsání nové evropské kapitoly chce se svou družinou zarazit. Moc dobře ví, o co Slavie hraje. O vlastní příběh. Neúčast v základní skupině by byl průšvih. „Chceme být v pohárech z několika důvodů. Abychom mohli vytížit kádr a získávali zkušenosti v Evropě. Chceme, aby fanoušci mohli chodit na evropské týmy. Je to náš cíl," vyskládal kouč červenobílých argumenty, proč by potřeboval skolit nepříjemný Raków.

Cítí tlak? „Ten na nás je, ale sami chceme poháry hrát. Je to pro nás všechny obrovská motivace. Když už jsme zvládli postoupit přes Panathinaikos, chceme to dotáhnout, ale víme, že poslední krok bývá nejtěžší. Potřebujeme ze sebe vydat absolutní maximum," dodal Trpišovský.

Zázemí je v Čenstochové skromnější než v Edenu, stadion působí rozlehle, ale vejde se na něj jen pět a půl tisíce lidí, navíc zastřešená je jen hlavní tribuna. Rakówu by slušela nová aréna, ale i když projekt na její výstavbu existuje, začátek stavby se ztrácí v mlze nejasností. Ano, jde hlavně o to, kdo by stadion financoval.

Nová aréna by ale jistě korespondovala s rozmachem, jaký se Rakówu povedl. „Udělal na mě velký dojem. S Tomášem Petráškem (hráč Rakówa) jsme jejich cestu probírali. Jdou pořád nahoru, klobouk dolů před nimi," hovořil uznale Holeš.