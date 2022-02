Co se dělo v Istanbulu? Drsný útok, krev, na sítích se objevily děsivé zprávy

Co se tedy přihodilo po utkání, v němž Slavia vyhrála v utkání Konferenční ligy 3:2? Je to spíše v rovině dohadů. A možná je to výmysl. Zpráva, která se objevila na twitteru, v průběhu noci zmizela. Její podoba ale je zachycena ve fotogalerii tohoto článku.