Darida: Union nás všechny v Hertě štve. Jak podle bývalého reprezentačního kapitána dopadne duel se Slavií?

Poslední roky, co byli ještě ve druhé lize, měli výborný podzim. Jaro jim ale nevyšlo. Od chvíle, co se dostali do bundesligy, hrají nahoře. Takže teď už o překvapení nejde. Každopádně, postup ze skupiny by byl pro Union bonusem navíc. Byl vůbec rád, že se dostal do pohárů. Naopak pro Slavii je postup, v uvozovkách, povinností. Vzhledem k tomu, že před sezonou chtěla Ligu mistrů.