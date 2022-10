Dát gól Schmeichelovi? Bylo by to krásné, sní před zápasem s Nice záložník Slovácka Petržela

„Za mě je to úplně jednoznačné. Narazíme na top tým se spoustou skvělých fotbalistů z jedné z nejkvalitnějších evropských lig. Sám jsem zvědavý, v jaké formě a náladě hráči Nice dorazí. Čeká nás mimořádně silný soupeř, ale my jsme připraveni poprat se s podporou našich fanoušků o co nejlepší výsledek. Uděláme všechno pro to, abychom byli konkurenceschopní," předsevzal si devětatřicetiletý středopolař.

Petržela prozradil, že na jeho tým mělo blahodárný vliv víkendové vítězství v ligovém derby ve Zlíně. „Mně osobně prospělo, že jsem si předtím v reprezentační pauze trochu orazil. Dostali jsme čtyřdenní volno, po náročném programu předchozích týdnů nám přišlo nesmírně vhod. Výhrou ve Zlíně jsme to zúročili. Věřím, že jsme tím ukončili období, během něhož jsme moc radosti našim fanouškům nepřipravili. Triumf nad krajským rivalem těší o to víc, že jsme uspěli v ostře sledovaném střetnutí blízkých soupeřů. Kéž bychom se od toho teď odrazili," přeje si.

Velmi dobře ale ví, že zápas s Nice v Konferenční lize bude o něčem úplně jiném než domácí liga. I proto, že v brance hostů bude stát dánský reprezentant Schmeichel. „Bylo by krásné mu dát gól. Ať se ale trefí kdokoliv, jen když uhrajeme solidní výsledek," má Petržela jasno. Nejlepším střelcem Slovácka v Konferenční lize je prozatím obránce Kalabiška. „Kéž by to začalo padat našim útočníkům. Na trénincích vypadají velice dobře," popřál parťákům.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Trénink Slovácka před utkáním 3. kola Konferenční ligy proti Nice.Foto : Dalibor Glück, ČTK