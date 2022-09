Dva góly, pak zvrat. Je to jako prohra, mrzí Hofmanna plichta Slovácka s Partizanem

„Je to skoro jako kdybychom prohráli," netají Hofmann naštvání z promrhaného vedení a nevyužité dlouhé přesilovky. Nešťastný okamžik ale vzal s nadhledem. „Hraju v obraně, a někdy se takové situace stávají. Šel jsem proti Diabetého střele, a on mě trefil do ramene. Těžko s tím šlo něco dělat," je přesvědčený.