Geniální tah kouče Slavie? Mátl se Schranzem soupeře, Slovák se za dopsání na soupisku odměnil gólem

Schranz hrál proti Panathinaikosu velmi dobře. Na pravé straně spolupracoval s Davidem Douděrou, připsal si několik dobrých defenzivních zákroků, směle útočil. Začínal jako křídlo, pak se přesunul i na beka.

„Nasadili jsme ho hlavně kvůli stylu soupeře. Věděli jsme, že to utkání bude náročné na sprinty, na návraty do defenzivy, na presink. Spoléhali jsme na jeho zkušenosti z evropských pohárů, je zvyklý na systém. Umí se dobře rozhodovat, nedělá zkraty. A taky jsme chtěli někoho, kdo by na pravé straně pomohl Doudisovi (Douděrovi), který hrál první takhle těžký zápas," bilancoval Trpišovský, proč na osmadvacetiletého pracanta ukázal.

Sám Schranz lavírování s vynecháním či dopsáním na soupisku neprožíval. „Opravdu ne nějak zvláštně. Každý ví, že ve Slavii je obrovská konkurence. Hráčů na každý post je tu hodně. Trenéři musejí někdy dělat těžká rozhodnutí. Nakonec jsem tam byl dopsaný a nastoupil v základní sestavě. Jsem za to vděčný. Jsem rád, že to vyšlo i gólově a pomohl jsem mužstvu," odříkával univerzál bez větších emocí.

Takový je. Nadhled, klidná síla. Nejlépe se cítí v ofenzivních pozicích, ideálně na hrotu. Ostatně i do Edenu ho vynesly góly v Jablonci. Ale zastane jakoukoliv roli, nereptá, přizpůsobí se.

„Táhne mě to víc do útoku. Odjakživa jsem byl útočník. Myslím, že si umím najít prostor a často i ukazuji, že si umím míč ve vápně najít a dát gól. Ale mám i jiné vlastnosti, které ode mě trenéři potřebují a chtějí je využít. Jsem rád, že můžu být na hřišti a bojovat v této konkurenci. Jsem ochotný do toho jít na jakékoliv pozici. Hlavně když můžu hrát," prohlásil Schranz.

Teď hlavně pendluje mezi bekem a křídlem. „Není lehké se vždy přeorientovat. Celou přípravu jsem strávil na obránci, teď jsem hrál poprvé na křídle. Ale je mi to vlastní, jsem na to zvyklý, není to problém," prohodil opět klidně.

Schranz skóroval ve druhé nastavené minutě prvního poločasu. První hlavičku soupeři ještě odvrátili, skákavá dorážka se už v síti zavlnila. „Byla to skrumáž, možná jsem mohl už proměnit hlavičku. Naštěstí se to odrazilo zase ke mně, ta druhá situace už byla lehčí a podařilo se mi to trefit," popisoval svůj zásah.

Slavia přidala ve druhé půli ještě jeden gól, celkově byla viditelně lepší. „Třetí gól by byl dobrý, ale i tak jsem rád, jak jsme to zvládli," podotkl slovenský hráč.

Utkání ovlivnily i dvě červené karty. Tu první viděl po druhém žlutém napomenutí za nafilmovaný pád z týmu hostí Palacios. „A myslím, že zcela správně," kvitoval Schranz tohle rozhodnutí sudího Ruddyho Buqueta.