Mohli jsme vytěžit ještě víc, ale naštvaný jsem jen kvůli vyloučení, hodnotí Trpišovský

První krok by byl. Fotbalisté pražské Slavie porazili v úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy Panathinaikos 2:0. Postup ale sešívaní ještě zdaleka jistý nemají, odveta v Aténách může být pekelná. „Možná by výsledku slušel ještě jeden gól, ale do odvety půjdeme s pokorou. Musíme i v Řecku podat stejně zodpovědný výkon jako doma,“ přeje si autor první branky Ivan Schranz, který byl až den před utkáním dopsán na pohárovou soupisku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský během utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +8 Nejhorší možný los, kabonili se sešívaní, když jim do cesty postavil Panathinaikos Atény. Slavia s ním v sezoně 2001/02 vypadla v kvalifikaci Ligy mistrů po porážkách 1:2 a 0:1. Neblahé zkušenosti však mají i jiní. České kluby od rozdělení federace v soutěžích UEFA zvítězily v jediném z 11 duelů s Panathinaikosem a prohrály všechny čtyři dvojzápasy. Navíc české týmy vyhrály jen 5 z 28 pohárových zápasů s řeckými soupeři. Na červenobílých teď je, aby bídnou statistiku vylepšili. V úvodním domácím utkání neoblíbeného soupeře každopádně přehráli po všech stránkách. ⏲️ KONEC | Hotovo! ✅ Divoký úvodní zápas třetího předkola #UECL jsme ovládli 2:0 díky trefám Ivana Schranze a Mosese Usora. Do Atén tak pojedeme s dvougólovým náskokem! 💪 #slapao pic.twitter.com/IMdIMrNggp — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 4, 2022 „Soupeř za stavu deset na deset hráčů neměl ani jednu šanci, naopak my jsme měli příležitosti, které se daly dohrát. Venku nás čeká těžký zápas, takže škoda, že jsme nedali ještě o gól navíc. Soupeř toho měl v závěru plné zuby, odveta však bude úplně jiná," zůstává trenér Jindřich Trpišovský na zemi při hodnocení pro O2 TV Sport. „Myslím, že jsme odehráli výborný první poločas s gólovou tečkou. Pak přišlo zbytečné zaváhání, měli jsme to krásně rozehrané. Ale přidali jsme druhý gól, dobrý výsledek," poukazuje kapitán Tomáš Holeš na Santosovo vyloučení, které ukončilo domácí přesilovku. „Červená karta je jediný moment, za který jsem na tým naštvaný. Střídali jsme Douděru kvůli tomu, že měl žlutou a hráči soupeře si pro karty ochotně chodili. Pak přišlo špatné rozhodnutí, bylo naivní jít do kontaktu s hráčem," kritizuje Trpišovský vyloučeného Santose. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ivan Schranz oslavuje gól na 1:0Foto : Vlastimil Vacek, Právo Průběh utkání byl vcelku divoký. Soupeř šel před přestávkou do deseti, domácí tak do druhé půle přidali ofenzivnější hráče. Brzy po ní se ovšem počet hráčů na každé straně srovnal... „Nastalo hodně zlomů v utkání. Museli jsme reagovat na dvě červené karty, které měnily průběh," přikyvuje Trpišovský, že si řádně zakoučoval. Panathinaikos v Edenu propadl. Jako by neměl jakoukoliv sílu Slavii ublížit. „Dobrá, jenže v Aténách čekám úplně jiný průběh a hlavně prostředí. Fanoušci je poženou, nemají po úvodním výsledku co ztratit. Musíme tam přijet s dobrou obranou a protiútoky," přemítá Holeš. Evropská liga Slavia zvládla divočinu a proti Panathinaikosu zadělala na postup

