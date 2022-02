GLOSA: Slavia si v Istanbulu připomněla, co ji zdobilo. Výhra je ale jen vklad do dalších zápasů

Fenerbahce proti Slavii zklamalo a jen potvrdilo, že tahle slavná turecká značka v současnosti postrádá třpyt z let minulých. Jenže tím nesnižujme vystoupení českého mistra, který se po mátožném vykročení do jara, zdá se, probouzí. Sešívaní se vypořádali s několika potížemi a zápas u Bosporu zvládli takticky i psychicky.

Klady? Velící trenérský tým družiny z Edenu po čase zase umně začaroval se sestavou. Vždyť koho by napadlo, že na pravém kraji obrany bude moct hrát univerzál Ivan Schranz. Ano, sice univerzál, jenž byl však zvyklý střídat pozice v ofenzivě (křídlo, hrot, podhrot). Post v obraně si vyzkoušel premiérově a obstál velmi slušně.

Důležitou vzpruhou jsou po střelecky dietním vstupu do jara i tři góly, o které se postarali Ibrahim Traoré, Oscar a Lingr. Navíc sešívaní ustáli nepříjemnou chvíli, kdy inkasovali. Dokázali ale reagovat jako velké mužstvo. Odpověděli dvěma rychlými góly. Vstřelené branky i mentální odolnost budou potřeba v dalších zápasech.

Slavia si ověřila, že si umí poradit se zimními ztrátami, kdy Edenu zamávali produktivní tahouni Jan Kuchta a Nicolae Stanciu. Že umí zahrát dobře, že má pořád sílu. Je to ale zatím jen slušný vklad do dalšího průběhu sezony, vždyť před týdnem byli sešívaní po lekci od Sparty v pohárovém derby na odpis.

Obránce Slovácka Michal Kadlec, jenž v minulosti tři roky působil ve Fenerbahce, v rozhovoru pro Sport.cz predikoval, že tenhle zápas může být pro jeden či druhý tým odrazovým můstkem do ligy. Slavia na onen pomyslný můstek v Istanbulu pěkně najela. Teď jde o to, aby se z něj dobře odrazila a neupadla. Povzbudila se, na juchání by ale měla zapomenout.