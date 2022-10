GLOSA: Slovácko v Evropě zatím doplácí na nezkušenost. V odvetách má na lepší výsledky

Do základní skupiny některého z evropských pohárů se probojovali poprvé v klubové historii a zatím v ní v roli nováčka rozhodně nedělají herně ostudu. Fotbalisté Slovácka byli v úvodních třech zápasech Konferenční ligy podstatně věhlasnějším klubům důstojnými soupeři a zejména za výkon v Kolíně nad Rýnem byli hodně chváleni, ale na kontě mají pouze jediný bodík za remízu 3:3 v divokém domácím duelu s Partizanem Bělehrad. V tabulce figurují na posledním místě. Pro tým z Uherského Hradiště to musí být poněkud frustrující. Hráči jsou přesvědčeni, že by si zasloužili víc.

Foto: Sport.cz s využitím Reuters/Radovan Stoklasa Fotbalisté Slovácka stále čekají v základní skupině Konferenční ligy na první výhru.Foto : Sport.cz s využitím Reuters/Radovan Stoklasa

Jenže prozatím zřejmě doplácejí na nezkušenost a trochu i na nepřízeň sudích. Na úvod vedli nad srbským vicemistrem 2:0 a navíc hráli proti oslabenému soupeři, ale přesto nedokázali utkání s Partizanem dotáhnout před svými fandy do vítězného konce, jak už skoro všichni téměř s jistotou očekávali. V Německu by možná proti Kolínu uhráli místo porážky 2:4 mnohem příznivější výsledek, kdyby na stadionech, na nichž se hrají zápasy Konferenční ligy, nechyběl z nepochopitelných důvodů VAR. A v duelu s Nice potopil moravský tým hrubkou po Pépého nepříliš prudké střele zhruba z dvaceti metrů brankář Nguyen. Takové se zřejmě ve zbytku kariéry už nikdy nedopustí. Nebýt toho, střetnutí by možná dospělo k bezbrankové plichtě. Uším hradišťských fotbalistů i trenéra Svědíka tak mohla znít příjemně pozápasová slova švýcarského kouče Nice Luciena Favreho o tom, že Slovácko je sice možná v Evropě podceňované, avšak jeho mužstvo si na vlastní kůži ověřilo, že má vysokou kvalitu. Aspoň remízu, která by notně prospěla vzhledem k porážkám dalších českých týmů Plzně a Slavie v tomto bodově bídném týdnu také národnímu koeficientu, však ani uznání od takového odborníka nevrátí. Slovácko ztrácí na posledním čtvrtém místě skupiny Konferenční ligy na postupové příčky čtyři body a byť jeho hráči po utkání s Nice odhodlaně prohlašovali, že šance proniknout do další fáze soutěže stále žije, realita už bude asi trochu jiná. To ovšem neznamená, že tým nemůže tabulkou ještě pořádně zamíchat. Náročný kouč Svědík udělá zcela jistě maximum, aby jeho mužstvo zúročilo v odvetách dosud nabyté, byť občas poněkud trpce získané mezinárodní zkušenosti. Hradišťští už v Kolíně naznačili, že jsou schopni trápit favorita i na jeho stadionu. Třeba se jim to, a s lepším výsledkem, povede také příští čtvrtek v odvetě s Nice ve Francii. Zvlášť když domácí nebudou mít vzhledem k verdiktu disciplinární komise UEFA v zádech svoje fanoušky. Což fotbalisté Slovácka vzhledem k chybějící předpokládané parádní kulise sice příliš nevítají, avšak může jim to pomoct.