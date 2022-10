Moje chyba, kaje se Nguyen. Podpořili ho fanoušci, spoluhráči i brankář Nice Schmeichel

Fotogalerie +1

„Bohužel to byla moje velká chyba. Měl jsem míč chytit do koše, avšak místo toho jsem si ho srazil mezi nohy. Ještě jsem se snažil ho zastavit, ale byl to jasný gól. Sudí by museli být slepí, kdyby to nezaregistrovali," usmál se Nguyen hořce.

Podobných střel již v kariéře pochytal stovky. „Jenže já už v té chvíli přemýšlel, komu rozehraju. A dopustil jsem se něčeho, co nás stálo minimálně bod. Hrozně mě to mrzí, vždyť jsme s favorizovaným Nice sehráli docela vyrovnanou partii. Mikrosekunda devalvovala můj výkon. Aspoň plichtě jsme byli blízko, avšak já do toho hodil vidle," štve třicetiletého brankáře. Záhy po nešťastně inkasovaném gólu trefil Pépé navíc dělovkou břevno. „Hlavou se mi honilo, že napodruhé mu to už musím chytit. Ještěže to dopadlo aspoň takhle," oddechl si malinko.

Foto: Radovan Stoklasa, Reuters Gólman Slovácka Filip Nguyen po zápase s Nice.Foto : Radovan Stoklasa, Reuters

V závěru Slovácko mohutně tlačilo a jeho ofenzívu přiběhl podpořit do soupeřovy šestnáctky i Nguyen. „Brankáři nemají moc možností, jak svoji chybu napravit. Mně ani nikomu z parťáků se vyrovnat nepodařilo," smutnil. Po závěrečném hvizdu ho navzdory ztrátě bodů podpořili hradišťští fanoušci skandováním jeho jména. „Za to jim moc děkuju. Stejně jako spoluhráčům v kabině, kteří mně nic nevyčítali," cení si.

Foto: Radovan Stoklasa, Reuters Brankář Kasper Schmeichel z Nice při rozcvičení před zápasem, do kterého ale nezasáhl.Foto : Radovan Stoklasa, Reuters

Po utkání za ním přišel gólman Nice a dánský reprezentant Schmeichel, který tentokrát zůstal na lavičce. „Řekl mi, že jsme jen lidi, a takové chyby se občas stávají. Hrozně příjemně mě to překvapilo. Místo toho, aby se radoval z vítězství, tak mě šel povzbudit. Těší mě to o to víc, že je to můj nejoblíbenější brankář," svěřil se Nguyen.

Hradišťským parťákům bude chtít co nejdřív jejich podporu vrátit. „To, co se stalo, už nezměním. Takže to musím hodit za hlavu a koncentrovat se na budoucnost. Udělám maximum, abych příště klukům svým výkonem naopak co nejvíc pomohl," předsevzal si.