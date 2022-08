GLOSA: Svědík se postará, aby Slovácko odvetu nepodcenilo. Za progres by si skupinu zasloužilo

Díky jednoznačnému vítězství 3:0 na svém hřišti pocestují hradišťští fotbalisté příští týden k odvetě do švédské metropole v dobré náladě. V historii evropských fotbalových pohárů lze určitě najít řadu příkladů, kdy některé mužstvo promrhalo u soupeře i takhle luxusní náskok. V tomto případě by se ale nic takového rozhodně přihodit nemělo. Náročný kouč se zcela jistě postará o to, aby jeho svěřenci zápas ve Stockholmu ani malinko nepodcenili. Byť Hradišťští tam musí počítat s mimořádně bouřlivým prostředím, jak už naznačila početná skupina fanoušků AIK na stadionu Slovácka. Po závěrečném hvizdu ale dali bučením svým hráčům najevo, co si o jejich výkonu myslí. Jak se zdá, také aktuální forma obou mužstev jednoznačně hovoří ve prospěch moravského celku.