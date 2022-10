Gól byl pro nás trest, ve finále zmatkujeme, soudí Trpišovský. Cílem Slavie je pořád první místo

„Aiham se s v první fázi chytil, ale pak jsme tam byli dva na jednoho a nechali soupeře odcentrovat. Navíc Aihama nezastoupili ve vápně středoví hráči, když už tu pozici opustil. Byl to zkrátka řetězec chyb. Když nepočítám nějaké centry, byl to snad první míč do našeho vápna. Byl to pro nás trest a laciný gól," rozebíral Trpišovský.

Ve druhé půli sešívaní tlak zintenzivnili. „Hru jsme zrychlili," našel hlavní rozdíl kouč. Jenže převaha potřebný efekt nepřinesla. Šancí měla Slavia dost. „V Sivassporu to bylo podobné, hned se mi to vybavilo. Tam to vyvrcholilo neproměněnou penaltou v samém závěru. Za tyhle dva zápasy jsme měli snad dvacet šancí a dali jsme jeden gól po presinku," odkazoval Trpišovský na zásah Petera Olayinky v Turecku.

Nervozitu ale neviděl. „Kdyby tam byla, do šancí se ani nedostaneme. To, co předchází šanci, je náročnější. Zápasy se rozhodují ve vápnech. My tam udělali chybu a soupeř ji potrestal. Naopak my jsme tam nebyli tak kvalitní jako ve zbytku hřiště. Někdy mi přijde, že situace mimo box řešíme v klidu a se suverenitou, ale jakmile se blížíme do finále, tak místo toho, abychom si to užili, začneme zmatkovat," pojmenoval Trpišovský, co jeho mužstvo limituje.