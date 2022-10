Provod zvedal ruce předčasně. Ztížili jsme si to, litoval po prohře Slavie

Fotogalerie +17

Říkáte si, co jste mohl udělat víc? Byl jste tak blízko...

Když jsem viděl trajektorii střely, myslel jsem si, že to od tyče půjde do brány. Škoda. Doufám, že se mi to vrátí v jiném zápase.

Osm přímých střel na branku, dalších deset mimo a dvě tyče. Je zklamání po takovém průběhu o to bolavější?

Jasně, je to těžké. Nebyli jsme horší. Kdybychom proměnili hned některou z prvních šancí, zápas by vypadal úplně jinak. Tím, že jsme je neproměnili, se nám to ztěžovalo. Kluž dobře bránila a po gólu už úplně. Cítil jsem, že soupeři v první půli docházely síly, a neměli jsme to špatně rozehrané.

Jenže na konci prvního poločasu přišel gól Rangela Jangy.

Jsem přesvědčený, že kdybychom neinkasovali, soupeře bychom uvařili. Jenže po hloupé chybě jsme si nechali dát gól, od kterého se pak odvíjel průběh druhého poločasu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Provod ze Slavie Praha a Denis Kolinger z Kluže během utkání základní skupiny Evropské konferenční ligy.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Nedoplatili jste před rozhodující brankou na nekoncentrovanost?

Nemyslím si. Trochu v tom hrálo roli štěstí. Odraz, míč do vápna a gól. Musíme si to rozebrat. Mrzí mě, že Kluž byla dvakrát ve vápně a dala z toho jeden gól. My měli iks situací a zůstali jsme na nule.

Nechyběl vám ve druhé půli plán B? Něco, čím byste sveřepou obranu Kluže otevřeli?

V předchozích zápasech nás zdobilo, že jsme posílali dopředu hodně míčů, obrana se unavila a vždycky udělala nějakou chybu. Proti Kluži jsme to obehrávali ze strany na stranu a dostali tam málo balonů. Tohle možná rozhodlo.

Byli jste s postupujícím časem nervózní? Dlouho jste prohrávali a do toho přicházely sporné výroky rozhodčího.

S rozhodčím to bylo trochu složitější...

V čem?