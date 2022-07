Hektické léto novopečeného otce. Zdrcující kritika, laso z přístavu, teď zase fatální kiks

Proto se novopečený taťka Dávid Hancko omluvil z červnových zápasů Ligy národů. A na Slovensku se do něj obuli.

„Byly to pro mě trochu těžší chvíle. Upřímně říkám, že jsem nečekal takovou odezvu, nicméně jsem rád, že většina lidí mě podpořila a postavila se za mě. Nebylo to jen moje osobní rozhodnutí, rozebíral jsem to i se svým okolím. Jsem rád, že spousta známých i spoluhráčů se mě zastala, že jsem udělal dobré rozhodnutí," kvitoval Hancko na startu letní přípravy.