Jsem na tu partu kluků strašně pyšný, tvrdí po postupu do Konferenční ligy kouč Slovácka Svědík

Vytýčili jsme si nějaký cíl, který se nám povedlo splnit. Pro nás je to taková malá Liga mistrů. Je úžasné, co rodinný klub z malého města dokázal. Jsem na tu partu kluků strašně pyšný. Myslím, že až s odstupem času doceníme, co se nám podařilo.

A co postup do skupinové fáze znamená pro vás osobně?

Předně bych chtěl dementovat, že jsem byl kvůli poruše letadla a opožděnému odletu nějak hodně rozmrzelý, jak jsem si někde přečetl. Vždyť s tím se nedalo nic dělat. Naopak jsem se snažil na hráče působit pozitivně. Apeloval jsem na ně, abychom se soustředili výhradně na fotbal. To se povedlo. Noční ohňostroje považuju za takovou trochu divnou vložku. Asi to patří k rituálům fanoušků AIK. Musím ale před nimi smeknout, jak skvělou atmosféru vytvořili během utkání. A velký dík patří samozřejmě i našim fandům.

Jsem za to rád, že jsme mohli klubu takhle pomoct. Nechci teď spekulovat, jak bude nejlepší s financemi naložit. To je otázka především na klubové vedení. A je to i o vytýčení cílů a priorit do budoucna. Existuje taky samozřejmě spousta věcí, které by bylo potřeba v klubu zlepšit.