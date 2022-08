Kadlece nadchl hlavně Kolín. Pět let jsem tam bydlel, stadion i fanoušky dobře znám, těší los kapitána Slovácka

Do Německa to pro Kadlece bude cesta do známého prostředí. "Vždyť jsem tam pět let bydlel v době, kdy jsem hrál za Leverkusen. Tamní stadion i fanoušky tudíž velice dobře znám. Mezi námi a Kolínem to bývala velká derby. Super zápasy," zavzpomínal. „Je skvělé, že po Fenerbahce se na závěr kariéry zase vrátím do míst, kde jsem před lety působil," libuje si zkušený stoper.