Olympiakos s Vaclíkem narazí i na Karabach

Olympiakos neuspěl ve 2. předkole Ligy mistrů, následující dva dvojzápasy proti Slovanu Bratislava a Apollonu Limassol ale zvládl i díky Vaclíkovi po penaltových rozstřelech. Ve skupině Evropské ligy ho tak čeká mimo jiné souboj s Karabachem, přes který přešla v play off Viktoria Plzeň do hlavní fáze Ligy mistrů.

Program skupin Evropské ligy začne 8. září. První tým z každé skupiny postoupí přímo do osmifinále play off. Druhé týmy se utkají o postup do stejné fáze s třetími celky ze skupin Ligy mistrů. Finále se uskuteční 31. května v Budapešti.