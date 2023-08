Klokani potřebují k postupu zázrak, Plzeň je pod nečekaným psychickým tlakem

Bohemians přijeli do Norska s cílem přivézt si do odvety nadějný výsledek. V utkání klokani však působili až příliš bázlivě, což se propsalo i do výsledku. Bodo/Glimt si tak vytvořilo pro odvetu příjemný náskok a na Letné si může dovolit prohrát i o dva góly. I přes tento luxus jsou favoritem pražského zápasu právě Norové v kursu 1,83:1. Na remízu je vypsán kurs 4,10 a na výhru Bohemians 4:1.

„Bohemka hostuje na Letné, přesto od ní očekávám více odvahy. Snad soupeři z Norska postup alespoň na pár minut znepříjemní. O postupujícím je podle nás rozhodnuto, do hry tak dáváme jen vysoký kurz na absolutní překvapení na Bohemku - 17:1," komentuje kurzy Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

„Klokani by potřebovali na Letné malý zázrak, ale ten se uskuteční jen stěží. Zelenobílí si teprve zvykají na anglický týden a mužstvo má na začátku sezony až příliš velké mezery v defenzivě. Během dvou utkání (Bodö, Teplice) inkasovalo hned pět branek. Také dopředu to trochu drhne, Drchal odešel a Matoušek zatím marně vzpomíná na svou jarní formu," poukazuje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

Fanoušci Bohemians ladí formu před zápasem v NorskuVideo : Milan Šimáček

„Náročný program má dopad rovněž na soupeře. Bodö o víkendu prohrálo, proti Tromsö navíc neskórovalo (0:2). Bohemians rozhodně nic nevzdají, dopředu je požene přes 10 tisíc fanoušků - odveta nabídne mnohem vyrovnanější podívanou než v prvním utkání. Remíza o půli nebo na konci zápasu nemusí být špatnou variantou," radí Kovařík.

„Postup Bohemians je v říši snů. První zápas bohužel ukázal velký výkonnostní rozdíl mezi oběma týmy a výsledek 3:0 pro Bodö bere Pražanům veškeré naděje. Klokani se pravděpodobně pokusí nastoupit s ofenzivnější taktikou. To by mohla být ale voda na norský mlýn. Suverénu norské ligy nedělá přesná a rychlá kombinace žádné problémy a do otevřenější obrany by mohli hosté snadno pronikat. Prosadit by se opět mohlo duo Gronbaek - Pellegrino. Předpokládám výhru hostů," tuší Karel Brettschneider, bookmaker Chance.

Sázkaři sdílejí názor bookies, když na Klokany si vsadilo jen 21 % z nich, další 4 % mají na tiketu remízu a 75 % věří ve výhru hostů. Často se sází i na počet branek v utkání a nejčastěji se na tiketu objevuje tip, že domácí vstřelí alespoň dvě branky (kurz 2,86).

Viktoriánů se částečně drží smůla z předešlého ročníku, proti Hradci Králové (1:1) měli vítězství na dosah a inkasovali v posledních vteřinách zápasu. Doma s Dritou (0:0) zase dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci. Západočeši jsou i nadále favoritem, jejich výhra se sází v kurzu 1,5:1, remíza v kurzu 4,2:1 a na výhru domácí Drity je kurz 7:1.

„Plzeň je dál favoritem, ale na stadionu v Prištině to bude především o psychice celého týmu. Že zatím v sezoně nic neuhráli, musí z hlav plzeňských hráčů pryč. Psychická odolnost je prostě důležitou složkou úspěšného hráče, trenéra i klubu. Nicméně sázkaři mají jasno a 96 % z nich tipuje postup Plzeňanů," referuje Urbanec.

„Plzeň prožívá hororový začátek nového ročníku. V lize je tým bez vítězství, v poháru Západočeši uhráli v prvním utkání doma jen bezbrankovou remízu. Před odvetou v Kosovu se tak mužstvo dostalo pod obrovský tlak. Případné vyřazení z Evropy by bylo totiž obrovským zklamáním pro nové majitele, o fanoušcích, kteří si museli protrpět jaro, ani nemluvě," přikyvuje Kovařík.

Plzeň před odvetou v Kosovu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„V prvním pohárovém klání byla Plzeň lepší, nicméně nedokázala své šance proměnit. Střelecky aktivní byl především Matěj Vydra a pohyblivý útočník by měl dělat problémy domácím i tentokrát. Plzeň v Kosovu skóruje, prosadit by se mohl právě Vydra. Jestli to bude ale stačit na postup, se teprve ukáže," dodává.

„Ano, Plzeň je stále favoritem na postup. Ale už první zápas naznačil, že to nebude tak snadné, jak se očekávalo. Viktoria nevstoupila do sezony vůbec dobře a ocitá se pod nečekaným psychickým tlakem. Stále se ovšem jedná o zkušené mužstvo, pro které by vypadnutí s takovým soupeřem byla obrovská ostuda," přidává se Brettschneider.