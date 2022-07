Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho od 42. minuty vedli zásluhou Jaroslava Zeleného, jenže ještě v úvodním dějství srovnal Viljar Vevatne. Duel směřoval do prodloužení, ale ve druhé minutě nastavení sparťanský kapitán Dávid Hancko špatnou zpětnou přihrávkou "namazal" hostům míč a střídající Mai Traoré skóroval do prázdné branky a rozhodl o postupu Vikingu do 3. předkola. V něm se norský tým utká buď se skotským Motherwellem, nebo s irským celkem Sligo Rovers.