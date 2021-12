KOMENTÁŘ: Jablonec zlomil prokletí a sytil koeficient. Ale bude se ho týkat?

Letos ji však Severočeši ze sebe s úlevou strhli. V boji o základní skupinu Evropské ligy sice vyhořeli se skotským Celtikem, který pak prošel do skupiny a v ní stejně jako Sparta obsadil třetí místo, v play off Konferenční ligy ovšem Jablonečtí smetli nevyzpytatelnou Žilinu a vybojovali zápasy s nizozemským Alkmaarem, rumunským suverénem z Kluže a dánským Randersem.

V této konkurenci uhráli zelenobílí celkem šest bodů za výhru a tři remízy. Až do posledního kola bojovali o postup do další fáze. Sen se jim nakonec nesplnil, Jablonečtí doplatili na slabou koncovku, která je tíží po celý podzim i v domácí soutěži. Rozhodně však nezklamali a zaslouží uznání. Odměnou je pro klubovou pokladnu procházející těžkými časy výdělek přesahující 110 milionů korun.

I přes předpovědi škarohlídů klub ze severu přispěl do národního koeficientu srovnatelným počtem bodů jako Sparta se Slavií, které se pohybují ve zcela jiné galaxii, co se podmínek týká. V této sezoně se hraje o nasazování do evropských pohárů do ročníku 2023/24. Takže těžit by ze svého letošního zisku mohl i Jablonec. Tady je však jedno velké ALE.

Co s ním za dva roky bude? Jeho majitel Miroslav Pelta je zatím v dotační kauze nepravomocně odsouzen na šest let vězení a nyní se bude čekat na verdikt Vrchního soudu v Praze. Ten hodně o budoucnosti klubu napoví. Sám Miroslav Pelta na palubě letounu cestou z Kluže přiznal, že pokud by jeho proces pro něj nedopadl dobře, Jablonec by se musel popasovat s tím největším problémem.

