Neúspěch ve druhém poločase mého procesu by byl pro Jablonec největší problém, hlásil Pelta nad mraky

Kluž (Od našeho zpravodaje) - Kdesi nad Maďarskem uprostřed letu skrze palubní rozhlas promluvil k osazenstvu Boeingu-737, který se vracel z rumunské Kluže s prohrou 0:2. „Končí naše putování Evropou a je potřeba, abych poděkoval hráčům i realizačnímu týmu. Přestože jsme neuspěli, myslím si, že jsme v prvním poločase podali výkon na hranici našich současných možností. Doplatili jsme na neproměňování šancí, které nás provází celý podzim i v lize. Jsem přesvědčený, že kdybychom se dostali do vedení 1:0, tak jsme to zvládli a jsme před Randersem," prohlásil majitel jabloneckého klubu při hodnocení putování zelenobílých Evropou.

Že by si dal v brzké době s Jabloncem repete však příliš reálně nevidí. „Nechci být pesimista, ale myslím, že pro regionální kluby jako je Jablonec nebude jednoduché znovu se dostat do základní skupiny nějaké evropské soutěže," připomněl fakt, že od příští sezony český fotbal v pohárech jedno místo ztratí a v domácích soutěžích se hraje jen o čtyři vstupenky.

„Dostat se před Spartu a Slavii s jejich ohromnými rozpočty, i před Plzeň, přestože ta má problémy, ale sportovně dobré výsledky, nebude jednoduché. Naší šancí bude bojovat v MOL Cupu. Ale jako první věc potřebujeme, abychom rychle nastartovali tažení v lize po našem neúspěšném podzimu. Ukázalo se, že dvě soutěže v šestnácti lidech byly nad naše síly. A naše produktivita během podzimu? Je až neštěstí, co neproměníme. Někdy je až záhada, co neskončí v bráně. Jsou situace, kdy si člověk říká, že to není ani možný. Fotbal nemá logiku, třeba přijde období, kdy nám tam zase padne všechno," věřil 57letý fotbalový funkcionář.

Takže na závěr, díky všem! A mně držte palce, abych byl ve druhém poločase mého soudního procesu úspěšný. Protože kdybych nebyl, myslím, že pro Jablonec by to byl největší problém. A to nechci sejčkovat," poukázal na závěr své řeči na zatím nepravomocný verdikt soudu, který ho v dotační kauze odsoudil na šest let vězení.