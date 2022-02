Komplikace pro Slavii. Na vysněného soupeře vyrazila bez Trpišovského

Tradičně dva dny před zápasem v evropském poháru se vydali slávisté na půdu soupeře. Červenobílá parta odcestovala v úterý do Istanbulu, kde se ve čtvrtek od 18:45 utká v prvním utkání play off Konferenční ligy s místním Fenerbahce.

„Naše trenérská parta se s tureckým týmem ještě nesetkala. Bylo to naše přání, které se nám vyplnilo. Všichni se těšíme, víme, jak bouřlivé prostředí tam může být. Hned po losu jsme koukali na youtube na jejich fanoušky. Očekávám, že bude plné hlediště. Měl by to být velký zážitek," prohlásil před odletem pro klubovou televizi asistent trenéra Zdeněk Houštecký.