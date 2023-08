Koubek si oddychl. Krvavé peklo, kluci nadělili dárek sami sobě, říká po kosovské divočině

„O mně až tak nejde, já dělám svoji práci. Nepřinášela moc ovoce, chybělo vždy strašně málo a kluků mi bylo až líto. Postup je dárek pro ně, ale nadělili si ho sami," uvedl Koubek pro Radiožurnál.

Utkání provázelo hodně problémů. Jako první upoutal terén, který už na první pohled připomínal spíše oraniště. Na začátku druhé půle také vypadla část osvětlení a i kvůli tomu se nastavovalo 18 minut, po dalších prodlevách nakonec téměř 30.

Koubek prý tak divoký zápas v kariéře asi ještě nezažil. „Ale věděli jsme, do čeho jdeme. Byli jsme připravení a měli materiály, jak to tady vypadalo před rokem. Věděli jsme, že to bude, řeknu to anglicky: bloody hell (krvavé peklo)," komentuje zkušený kouč.

Rozuzlení nakonec přišlo ve 23. minutě nastavení, kdy rozhodčí po hře rukou jednoho z domácích hráčů v pokutovém území odpískal penaltu. K té se postavil slovenský křídelník Erik Jirka a proměnil.

„Je výborný střelec. Jsou určeni tři hráči a on je vynikající exekutor s výbornou kopací technikou. Věřili jsme, že to zvládne," dodává Koubek. Pochvalu si zaslouží také Rafiu Durosinmi, jenž poslal Plzeň v 76. minutě do vedení.

Plzeň před odvetou v Kosovu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Jen pár desítek sekund poté, co přišel na trávník jako střídající hráč. „Vyšlo to, někdy to tak bývá. Potřebovali jsme posílit špici, kde se kluci, kteří nastoupili od začátku, tolik neprosazovali. Dali jsme tak tři nové hráče a Rafa to dostal brankou do větší kvality," chválí Koubek.

Celkově tak šlo o velmi napjatý duel. „Člověk emoce prožívá taky, ale musí je umět utlumit, přemýšlet a nepodlehnout jim. Atmosféra byla očekáváná, na Balkáně je to vždy bouřlivé. To je dobře, nehraje se v tom špatně," má jasnou kouč.