Kvůli Spartě do Edenu nikdy nešel! Má podle expertů Křetínský raději West Ham?

Nikdy neříkej nikdy. Majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se ve středu poprvé vydá na stadion Slavie ve vršovickém Edenu. Na utkání borců v rudých dresech tam nikdy nešel, přiznal, že měl velké morální výhrady. Teď, když se stadion „převlékl" do zelenočerných barev Konferenční ligy, udělá miliardář jako spoluvlastník Kladivářů výjimku a navštíví finále evropského poháru mezi West Hamem a Fiorentinou. „Určitě to není signál, že by měl pan Křetínský raději West Ham než Spartu. Vidím v tom spíš prestiž evropského finále. Prestiž je větší než boj o český titul," domnívá se Jiří Lizec, fotbalový expert Sport.cz.

Bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši se při zmínce o tom, že majitel Sparty nikdy nepřekročil brány stadionu Slavie a podívá se ve středu do Edenu poprvé. rozesměje. „To je pro mě nová informace," vyhrkne a následně se na téma rozpovídá. „Tento rok už má jednu trofej se Spartou, tak teď by chtěl být u toho, když se zvedne druhá trofej," naznačuje, že bohatý podnikatel nejspíše tuší, že má londýnský klub šanci finále Konferenční ligy vyhrát. „Docela by mě zajímalo, kdyby se v nadstavbové části Fortuna ligy hrál zápas o titul v Edenu, zda by na stadion přišel," nadhodí téma novinář. Odpověď se ale nikdo nedozví. Sparta hrála derby doma a dosáhla na mistrovský titul. Na půdu rivala tak Křetínský podnikatel nemusel. „Do Edenu ho nejspíše tentokrát přilákala prestiž zápasu. UEFA má na zápas více lístků, než šlo do volného prodeje. Prestiž je větší než boj o český titul," dodává.