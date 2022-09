Líza už je ... Šokující scény z Irska. Během Konferenční ligy jásali nad úmrtím královny

Situace se vymkla ale i ve skotském Edinburghu. Tam raději před výkopem druhého poločasu (smrt královny byla oznámena po první půli) zápasu Heart of Midlothian s tureckým Başakşehirem ohlášenou minutu ticha hodně zkrátili, protože jeden z domácích fanoušků vulgárním pokřikem na adresu královny („F*** the Queen") spustil po celém stadionu vlnu podobných reakcí.

Ještě extrémnější situace nastala v hlavním městě Irska Dublinu, kde část fanoušků domácích Shamrock Rovers během duelu s Djurgaardenem začala oslavovat skon panovnice hlasitým popěvkem "Lizzy's in a box" (Líza už je v bedně), který si vypůjčili z refrénu písně Give It Up skupiny KC & the Sunshine Band.