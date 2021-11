Máme pořád velkou šanci postoupit, věří jablonecký Kratochvíl

Jablonci však bod na uhájení druhé příčky nestačil. Před závěrečným kolem ho v tabulce skupiny D přeskočil Randers, na který nyní ztrácí jeden bod. Kratochvíl a spol. tak musí za dva týdny vyhrát v poslední Kluži a doufat v zaváhání Randersu na hřišti již jistě prvního Alkmaaru. Anebo si vystačí i s remízou, pokud by Dánové padli o dva a více gólů.

Trefil jsem to tak, jak jsem chtěl

Cílená akce? „Měl bych říct, že ano," usmál se po utkání technický záložník. „Na tu první tam chodím vždy a Krobis to ví. Nevím tedy, jestli hledal mě, ale trefil jsem to tak, jak jsem chtěl. Pro gólmana je tohle podle mě hrozně nepříjemný. Couvá do brány, nevidí. Za mě šlo o hezký gól, a ne gólmanovu chybu," popsal.