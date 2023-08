Na Maltu odjelo pouze 16 hráčů Plzně. Jsou bojovní, musíme být ve střehu, varuje před odvetou Koubek

Další by viktoriáni rádi přidali na Maltě a zároveň udrželi čisté konto. Musí pohlídat hlavně urostlé Jihoameričany, kterých má Gzira v kádru požehnaně. „Vždy je to o tom, co protivníkovi dovolíme. Doma jsme dobře presovali a přepínali po ztrátě míče. Bylo vidět, že jim to dělalo problémy. Vytvořením tlaku mi jejich technické dovednosti nepřišly na odiv," popisuje Koubek.