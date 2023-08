Vrah, palič šancí. I proto musel Šulc několikrát z Plzně. Teď je z něj nejlepší střelec Viktorie

„Když jsem na ty situace koukal zezadu, nevěřil jsem vlastním očím. Nedokázali jsme dát gól ani když jsme šli tři na gólmana. Ve mně se to fakt vaří. Tohle nedat je těžké. Nevím, co víc k tomu říct," přisadil si kapitán Lukáš Hejda.

Šulce tak čekalo další stěhování, tentokrát do Jablonce. Na sever Čech odcházel s bilancí pěti branek v 79 ligových zápasech. Průměrně do té doby skóroval až v každém šestnáctém. V Jablonci stihl tento počet za jeden rok. Teď vypadá, že konečně v Plzni prorazí.

„Domluvili jsme se, že bude pro všechny nejlepší, abych dotrénoval. Splnil jsem to, co po mně trenér chtěl a jsem rád, že mi potom dal šanci," lebedí si Šulc, který o své slabině dobře ví. „Skoro po každém tréninku se snažím zapracovat na koncovce. Vím, že u mě jsou šance na houby," tvrdí Šulc, kterému před lety po jeho „ušmudlaném" gólu v duelu s Příbramí přinesl boss Šádek do kabiny bonboniéru...

„Měl jsem k němu respekt. Když ale něco řekl na hřišti, byl jsem mu schopný odpovědět. Po příchodu do kabiny jsme si všechno v klidu vyříkali. Tohle ke mně patří. Pokud se mi nedaří, dokážu klidně všem říct, že jsem zápas podělal. Ale víc se v tom nebabrám, za hodinu mám čistou hlavu. Na hřišti jsem drzý, věřím si. Vím, co umím," vyprávěl tenkrát Šulc, který jako kluk chodil do plzeňského kotle povzbuzovat Horvátha a spol. v jejich zlaté éře. „Už od deseti let jsem věděl, že si za Viktorku jednou zahraju," měl jasno před lety. Brzy by se mohl stát jejím klíčovým mužem.