Nejsilnější Sparta za poslední roky? Bude ještě lepší, trenér je přísnější, tvrdí Vozábal

V úvodu sezony letenské soukolí úplně neladilo, navíc přicházely i smolné momenty, například v podobě rychle inkasované branky od Liberce. Jenže po pár týdnech všechno nabírá opačný směr. „Chvilku to trvalo, ale teď Sparta roste, stejně jako konkurence v jejím kádru. Vypadá to, že angažování Priskeho mohla být od managementu trefa do černého," připouští expert.