Bodö/Glimt

Jako by střelecký pokus domácího Pellegrina záhy po zahájení předznamenal ráz celého zápasu. Bodö bylo prakticky po celou úvodní pětačtyřicetiminutovku nebezpečnějším mužstvem a dalo okusit, proč před vlastními fanoušky prohrává opravdu jen zřídka. Klokany prakticky nepouštělo na útočnou polovinu, jenže Pellegrinovi zakončení ve 27. minutě nesedlo a o dvě minutky později se domácí marně dožadovali odpískání pokutového kopu poté, co Michal Reichl padl pod nohy Sondre Sörlimu.

I přes drtivý tlak Bodö se ale do vyložené brankové příležitosti jako první dostali Bohemians. Po půlhodině hry našel Köstlův pas za vysunutou defenzivní linii soupeře nabíhajícího Matouška, který si ale v samostatném úniku příliš dlouho připravoval míč ke střele a nakonec, i kvůli tlaku vracejícího se Odina Björtufta, nedokázal zamířit mezi tři tyče.

Úvod druhé poloviny utkání přinesla pro klokany obdobný scénář, jako závěr té první. Grönbaek nejprve sice díky skvělému vyběhnutí Reichla odmítl příležitost zapsat se mezi střelce, v 50. minutě ale přišla další kudla do zelenobílých zad. Sörli našel zpětnou přihrávkou na puntíku volného Pellegrina, jehož zakončení ještě za padajícího Reichla přizvedl vracející se Křapka.

Odpovědět mohl Jan Matoušek, jenže jeho střela šajtlí zpoza šestnáctky vymezený prostor branky těsně minula. Ani tahy kouče Jaroslava Veselého, který do šedesáté minuty hned třikrát vystřídal, Pražany nespasily. Často v tom hrála roli i smůla, vždyť krátce po Matouškově pokusu Hálova pumelice div nepřelomila břevno a v 64. minutě se po průniku Köstla ocitl ve stoprocentní šanci střídající Jan Kovařík, jenže z vyložené pozice vypálil jen slabě do rukavic Nikity Haikina.

Zbytek duelu by se dal označit přehlídka protiútoků, blíže k brance měli ale i přes hlavičku Puškáče ze 79. minuty, kterou kryl Haikin, domácí. O chvilku později totiž selhal Ulrik Saltnes ve skoro až hokejovém nájezdu, kdy jej vychytal Reichl, následná dorážka Sörliho jen orazítkovala horní tyč.

Třetí hřebíček do klokaní rakve zatloukla akce žolíků. Ulrik Saltnes si našel přesnou kolmici za obranu a míč nesobecky předložil Espejordovi, který mazácky obešel Reichla a zakončil do odkryté branky. V odvetě za týden musí tedy Bohemians vyhrát o tři branky, aby si zajistili alespoň prodloužení. To znamená řádně těžkou šichtu, ale ve světě kopané není nic nemožné...