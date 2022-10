Nguyena podpoříme, nezlobí se na chybujícího brankáře hradišťští Mihálik s Hofmannem

„Věděli jsme, jak jsou hráči francouzského týmu silní na balonu. Pro nás to proto bylo kondičně mimořádně náročné utkání. Soupeř sice trefil tyč a břevno, avšak moc jiných šancí si nevytvořil," štvala hradišťského útočníka Ondřeje Mihálika těsná porážka 0:1. V prvním poločase byl blízko vedoucí trefě, avšak gólman Bulka balon po jeho dělovce s námahou vyrazil. „Bohužel jsem mířil doprostřed branky," posteskl si.

Fotbalistům Nice pomohl k tříbodovému zisku devět minut po pauze hrubou chybou gólman Slovácka Filip Nguyen, který nedokázal ztlumit Pépého nepříliš prudkou ránu a míč mu mezi nohama proklouzl za brankovou čáru. „Asi ani Pépé, který byl fantastický, v té chvíli nečekal, že dá gól. Mrzí nás to. Nemůžeme ovšem všechnu vinu za prohru hodit na Filipa. Stalo se, a my ho teď musíme podržet, aby on zase příště pomohl mužstvu," plánuje Mihálik.