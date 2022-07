O exhibici Slavie není pochyb, sázkaři dál věří i Spartě

Letenští jdou do odvety ve Stavangeru bez náskoku, přesto většina sázkařů věří, že Sparta v Norsku uspěje a postoupí do dalšího předkola. „Vypadnout z pohárů hned na úvod? Pro hráče i nového trenéra by to byl katastrofální úvod, pořádná ‚deka' s možnými důsledky pro zbytek sezony," soudí Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.