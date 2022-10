Odplata za domácí prohru? Do Nice jsme přijeli vyhrát, burcuje se Slovácko

Nice (od našeho zpravodaje) - Pokud Slovácko ve čtvrtek opět padne, může se stát, že už bude bez naděje na postup do jarní vyřazovací fáze soutěže. „V hlavách to nemáme. Je za námi poločas. Mohli jsme mít více bodů a myslím, že bychom si je i zasloužili. Utkání chceme jako vždy vyhrát a oplatit Nice domácí porážku 0:1, protože to byl remízový duel," konstatoval na předzápasové tiskové konferenci kapitán Michal Kadlec.