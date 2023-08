Penaltový hrdina Jirka ustál tlak i atmosféru: Postup je velká úleva a impuls k fanouškům

Kvůli problémům s osvětlením a dalším průtahům se psala už 24. minuta nastavení. Jirka se po hře rukou jednoho z domácích hráčů a odpískané penaltě postavil tváří v tvář gólmanovi Florjanu Smakiqimu. „Většinou to kopu po pravé straně brankáře, ale viděl jsem pohyb, takže to bylo jednodušší. Míč jsem usměrnil na druhou stranu," prozradil 27letý fotbalista pro ČT.

V Plzni mají určené tři exekutory pokutových kopů, řada teď vyšla právě na Jirku. „Už jsem nějaké rozhodující penalty kopal, i za reprezentaci, takže jsem si věřil. To je důležité a těší mě, že jsem proměnil," dodal pro Radiožurnál.

V Kosovu panovala bouřlivá atmosféra. „Místy jsem se až zalekl. Ale ustáli jsme to. Velká úleva," řekl Jirka. Jinak ale Plzeň opět nepředvedla žádný nadstandardní výkon. Spíše naopak a navázala tak na matná představení jak ze začátku ligy, tak z úvodního klání doma s Dritou, které skončilo remízou 0:0.

„Naposledy pak o víkendu inkasovaný gól v poslední minutě s Hradcem na 1:1. Museli jsme přijet do Kosova a vyhrát. Měli jsme lehké obavy, ale zvládli jsme to. Postup je velmi dobrý impuls směrem k fanouškům. Myslím, že jsme jim dali pozvánku na nedělní domácí zápas s Ostravou, budeme je potřebovat," vzkazuje slovenský reprezentant.

„Když někdo hraje zataženě, nevyhovuje nám to. Měli bychom hrát rychleji a více centrovat. Druhý poločas s Dritou byl trochu lepší, ale jak říkám, je potřeba být rychlejší a pak už to tam musí padnout," praví Jirka a doufá, že první výhra v novém ročníku může Viktorii nakopnout. „Musíme se jí chytit, vzít si pozitivní věci a ještě s další nadstavbou je přenést do dalších zápasů," vyzývá Jirka.