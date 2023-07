Plzeňský kouč se inspiruje Spartou! Fandit přijede i wimbledonská vítězka

„Je super, že nám přijde fandit tak skvělá hráčka, navíc po takovém úspěchu. Bude nás podporovat tak, jako my jí drželi palce během soustředění," nastiňuje záložník Lukáš Kalvach, že se některé momenty herního kempu v Rakousku nesly ve sledování tenisového svátku ve Wimbledonu.

„Určitě přijdu a budu fandit. Doufám, že přijde hodně fanoušků," vzkázala tenistka fanouškům přes klubový web. „Markétě patří obrovská gratulace. Je pro nás ctí, že ve čtvrtek přijde, moc si toho vážíme," doplnil za kabinu gólman Jindřich Staněk. Není to poprvé, co se Vondroušová před tribunami stadionu představí. V roce 2019 jí lidé tleskali jako finalistce Roland Garros. Dočkala se slavnostního přivítání, kytice a památečního dresu. Podobné dary se dají očekávat i ve čtvrtek.

Ze všeho nejvíc by si ale Vondroušová i lidé v klubu jistě přáli, aby Viktoria složila reparát za nepovedený vstup do ligového ročníku. V sobotu totiž prohrála na půdě Teplic 0:1 a zejména matný výkon při dobývání obranné tvrze soupeře je velkým varováním.

Trenér Miroslav Koubek chystá personální změny, taktické ale příliš ne. „Každé mužstvo by mělo mít zažitá herní schémata směrem dopředu i dozadu. Když něco mužstvo učíte měsíc, tak není čas na paniku. Vzpomenu si na kolegu Priskeho ve Spartě, jak opakovaně říkal, že ze své cesty neustoupí, i když jim některé zápasy i v evropských pohárech nevyšly," zmínil Koubek trenérského kolegu, který nakonec v uplynulé sezoně dovedl Letenské k mistrovskému titulu.

„Z utkání v Teplicích jsme se oklepali velmi rychle. Museli jsme. Čeká nás důležitý zápas. Řekli jsme si, co je potřeba zlepšit, a tím to uzavřeli," tvrdil Kalvach a poukázal na důležitost standardních situací, které Plzni dlouhodobě jdou, v sobotu na nich ale ztroskotala. „Musíme dát góly, které jsou do odvety důležité. potřebujeme lépe držet míč, být nebezpečnější a přímočařejší," doplnil středopolař.