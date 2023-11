Plzeňští mají štěstí. Nový Neymar je ještě neprožene

Už jako desetiletý omračoval v rodném Riu de Janeiro svými technickými kousky a tahem na branku, na malých hřištích mu nebylo rovného. „Věřte mi, on je nový Neymar! S jakou lehkostí se dokáže vykličkovat ze sevření tří protihráčů, musíte ho faulovat, abyste mu sebrali míč,“ věští Belinhův zástupce a manažer Andy Bara.

Ačkoli malému superdriblérovvi bude v lednu patnáct, pořád vypadá na 10 let, kdy do Evropy přišel. Už nejspíš moc nevyroste, otec Misael je rovněž drobné postavy.

„Belinho v útlém věku ztratil matku, táta je nezaměstnaný, proto jej s dalšími třemi sourozenci vzal do Chorvatska, kde nejdříve pracoval na stavbě v přímořském letovisku Novi Vinodolski, tam se syn začal fotbalově rozvíjet, v minulé sezoně za místní žáky nasázel 16 gólů. Po přestěhování do Záhřebu už je malý členem Dinama. Chodí normálně na základku, mluví plynně chorvatsky. Nyní ho trochu zbrzdilo zranění ramena, s tréninkem začal před dvěma týdny, ale nohy pořád výborně poslouchají,“ líčí Miroslav Střeleček, expert na chorvatský fotbal.

Nový Neymar by měl do konce roku získat chorvatské občanství.

„Není to tak dlouho, co jiní Brazilci zářili v chorvatském áčku - Eduardo da Silva nebo Sammir. Malý Belinho určitě půjde v jejich stopách. Říkám vám, jednou bude v Dinamu největším transferem všech dob,“ ujišťuje Andy Bara, jenž před pár lety z Dinama prodal Španěla Daniho Olma do Lipska. Dinamo vydělalo, a ještě díky bonusům ve smlouvě získá kolem 40 milionů eur.