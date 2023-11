Výhra rovná se postup. Plzeň zaútočí proti Záhřebu na český rekord!

„Tohle je moc lákavé. Umíme počítat. Je za námi půlka skupiny, máme plný počet bodů. Víme však, že musíme ještě nějaké přidat, devět bodů je málo. Se Záhřebem máme první možnost k postupu, věřím, že zápas zvládneme,“ říká trenér Plzně Miroslav Koubek.

Rekordní už je stoprocentní bodový zisk Viktorie z úvodních tří utkání. Touto bilancí v této fázi bojů ve skupinách (nynější systém UEFA spustila od sezony 2009/2010 v Evropské lize, v Konferenční lize byl zaveden hned od jejího startu před dvěma lety), se nemůže pyšnit žádný český tým. Pokud by se Viktorii podařilo chorvatského mistra zdolat, měla by po čtyřech kolech 12 bodů, čímž by vylepšila tuzemské maximum o plné 3 body.

Doposud nejvíc bodů z prvních čtyř utkání, a sice devět, získala Sparta (Evropská liga, podzim 2014 a 2017) a právě Plzeň (Evropská liga, podzim 2012). Ve všech třech případech si ale Plzeň se Spartou postup zajistily až v závěrečných dvou kolech.

Samozřejmě, Konferenční liga je ze tří evropských klubových soutěží kvalitativně nejníž, zákonitě je v ní tedy pro české kluby nejvyšší šance na bodový zisk. V Lize mistrů logicky nejnižší (Plzeň v uplynulém ročníku Champions League neuhrála ve skupině ani jeden bod).

„Postoupit s předstihem by bylo pochopitelně hezké. Nebylo by ale dobré jít na hřiště s tím, že máme bodový polštář. Musíme být odhodlaní, nechat tam sto procent,“ podotýká útočník Tomáš Chorý, který v úterý obdržel premiérovou pozvánku do reprezentace.

Viktoriáni v neděli po devíti letech vyhráli na Slavii, euforii z triumfu by si rádi přenesi do bitvy se Záhřebem. „Obecně platí, že když se podaří poslední zápas, mužstvo se dostane do příznivého psychického stavu. Doufám, že se tato zkušenost potvrdí,“ věří Koubek.

Chorvatský mistr naopak o víkendu v domácí soutěži ztratil, až v samém závěru zachraňoval remízu proti Varaždinu. „Dinamo, byť vyrovnalo v nastavení, bylo o úroveň výš než soupeř. Víme, že teď nedává tolik gólů. Bylo by dobré, kdyby mu to vydrželo. Chybí mu klíčový útočník Petkovič, ale my to máme podobné,“ poukazuje Koubek na dva zraněného hroty Durosinmiho a Vydru.