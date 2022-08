Popelka v roztrhaných šatech. Pohádku příštího soupeře Slavie píšou peníze i moderní kouč

Ještě v roce 2017 slavili triumf ve třetí nejvyšší polské soutěži, teď jsou poslední překážkou pro pražskou Slavii v cestě do základní skupiny Konferenční ligy. Za vzestupem Rakówa Čenstochová stojí zejména movitý majitel a vyvolený trenér, který svými moderními praktikami připomíná například současného kouče Sparty Briana Priskeho. Kdo by ale čekal, že se investice v posledních letech promítnou nejen do výsledků, ale i do zázemí klubu, je na omylu.

Soupeřem Slavie ve čtvrtém předkole Konferenční ligy je Raków Czestochowa. O polském klubu diskutujeme v Přímáku.Video : Sport.cz

Článek Stoleté výročí klubu oslavili v Čenstochové, jak nejlépe mohli. V roce 2021 vyhráli poprvé v historii polský pohár. Stejnou trofej zvedli nad hlavu i v dalším ročníku a v nejvyšší lize Ekstraklasa skončili druzí. Patří jim také triumfy v posledních dvou polských superpohárech. Přitom ještě několik let zpátky měl klub úplně jiné starosti. „První liga vítá dalšího nováčka. Raków si zajistil vstupenku o level výše," psala polská média v roce 2017. Jen dvě sezony na to se Čenstochová probila po více než 20 letech zpět mezi elitu. Foto: archiv Tomáše Petráška Český stoper Tomáš Petrášek je oporou Rakówa v polské nejvyšší soutěži.Foto : archiv Tomáše Petráška Hlavní důvod? Chuť 44letého podnikatele Michała Swierczewského angažovat se kromě výpočetní techniky také ve fotbale. „Jeho životopis je omezen na tři písmena: CEO. Prezidentem firmy s obratem 2,5 miliardy zlotých se však nestanete ze dne na den," představuje web money.pl muže, který hned po promocích založil přímo v Čenstochové společnost x-kom, v současnosti technologického giganta. Swierczewski koupil tehdy třetiligový Raków v roce 2016, jeho finanční injekce tak byla znát hned v první sezoně. Konferenční liga Fotbalisté Čenstochové před soubojem se Slavií remizovali s Bialystokem 2:2 Moderní svatostánek Slavii nečeká „Popelka vstupuje do salonů. Průměrný polský klub z průměrného polského města bude reprezentovat zemi v pohárech. V roztrhaných šatech uděláme maximum pro to, abychom si na „tanečním parketu" neudělali ostudu. Držte nám, prosím, palce," radoval se v květnu 2021 na Twitteru poté, co se Raków poprvé ve své historii probojoval do předkol evropských pohárů. Skončil těsně před účastí v základní skupině Konferenční ligy na lopatkách belgického Gentu. Zmínka o „roztrhaných šatech" dává smysl při pohledu na zázemí polského vicemistra. Rozhodně se nejedná o moderní svatostánek, více než 65 let starý Městský stadion v Čenstochové pojme přibližně 5,5 tisíce diváků. Novou arenu by si vzhledem k výsledkům hráči i diváci jistě zasloužili, zbývá jen najít investora, který již připravený projekt zastřeší. Konferenční liga Slávisté narazí na polské vicemistry. Slovácko čeká AIK Stockholm Klub nezískal v roce 2016 „jen" peníze, ale také tehdy neznámého trenéra Marka Papszuna. Jeho práce se osvědčila, za uplynulých šest let stál u všech výše zmíněných úspěchů Čenstochové. „Má velmi silnou pozici, je to ambiciózní člověk. Pro některé lidi je těžké s ním pracovat, zejména pokud nejsou ve svém úsilí dosáhnout vytyčených cílů urputní jako on. Tento přístup k profesi vyžaduje velké oběti. Ne nadarmo s polským pohárem a v bouři šampaňského adresoval vřelá slova své ženě a dceři, na které nemá tolik času," představuje kouče novinář Michał Białoński. Fotbalový pořad PŘÍMÁK s bývalým reprezentantem Janem RajnochemVideo : Sport.cz Papszun je prototypem moderního trenéra. Podobně jako současný lodivod pražské Sparty Dán Brian Priske hojně využívá datové analýzy. S tím souvisí i dobová technika včetně velkého množství kamer nebo dronů. Jindřich Trpišovský po zápase Panathinaikos - SlaviaVideo : O2 TV Sport Zúročíme zkušenosti, burcuje trenér I když je Slavia pro nadcházející dvojutkání velkým favoritem, českého vicemistra rozhodně nečeká nic lehkého. Poláci dokázali v předkolech vyřadit kazašskou Astanu a slovenskou Trnavu, navíc ani v jednom ze čtyř utkání neinkasovali. „Musíme využít zkušeností, které jsme nasbírali před rokem. Jde o organizační nebo logistické záležitosti, jako jsou lety a cesty na jednotlivé duely. Před rokem jsme čelili nové úrovni fotbalu, což bylo vidět hlavně při setkání s Gentem. Nyní si uvědomujeme, jak k zápasům s takovými soupeři přistupovat," vzkazoval před sezonou Papszun. Zda ve čtvrtek proti Slavii nastoupí i český stoper s reprezentačními zkušenostmi Tomáš Petrášek, není kvůli jeho zdravotním problémům jasné. Pokud ale bude stoprocentně fit, z pozice kapitána a muže, který zažil v Čenstochové i třetiligové časy, je jeho zařazení do základní sestavy pravděpodobné. Evropské ligy Evropské poháry v televizi. Kde sledovat zápasy Plzně, Slavie a Slovácka?

